Рауль попал в список кандидатов на должность главного тренера Байера
Легенда Реала может возглавить леверкузенцев после отставки тен Хага
около 2 часов назад
Рауль / фото - Реал Мадрид
Бывший форвард мадридского Реала Рауль Гонсалес, который ранее возглавлял молодежную команду сливочных, может стать новым главным тренером леверкузенского Байера. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, испанец вошел в шорт-лист кандидатов, который рассматривает руководство немецкого клуба.
Кроме Рауля, среди возможных претендентов числятся еще два специалиста: наставник дортмундской Боруссии Эдин Терзич и бывший тренер Лейпцига Марко Розе.
Напомним, ранее стало известно, что нидерландский специалист Эрик тен Хаг, который возглавил Байер в мае этого года, был уволен после лишь двух туров Бундеслиги.
Поделиться