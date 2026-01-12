Итальянский нападающий Марио Балотелли определился с новым этапом своей карьеры и официально стал игроком клуба Аль-Иттифак из Дубая, который выступает во втором дивизионе чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.

О переходе 35-летнего форварда сообщила пресс-служба клуба. Стороны договорились о сотрудничестве, рассчитанном на два с половиной года.

Балотелли хорошо известен болельщикам по игре в составе ведущих европейских клубов, среди которых Милан, Интер, Манчестер Сити и Ливерпуль.

Аль-Иттифак неудачно проводит текущий сезон второго дивизиона ОАЭ. После 12 сыгранных матчей команда имеет в своем активе лишь шесть очков и находится на 15-м месте турнирной таблицы.