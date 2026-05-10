Куртуа в старте, Лунін в запасе. Стартовый состав Реала на матч против Барселоны
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени
41 минуту назад
Тренерский штаб мадридского Реала определился с стартовым составом на выездной матч 35-го тура Ла Лиги против Барселоны.
Место в воротах с первых минут займет Тибо Куртуа, Андрей Лунин остался в запасе.
Состав Реала: Куртуа, Трент Александер-Арнольд, Рюдигер, Хейзен, Фран Гарсия, Камавинга, Чуамени, Беллингем, Браим Диас, Гонсало Гарсия, Винисиус.
Запасные: Лунин, Серхио Местре, Алаба, Асенсио, Альваро Каррерас, Мастантуоно, Сестеро, Давид Хименес, Палаcиос, Тьяго Питарч.
Матч Барселона – Реал состоится сегодня, 10 мая, на Олимпийском стадионе имени Луиса Кумпани. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
У Лунина настоящие проблемы в Реале? Неутешительная статистика украинца дошла до руководства.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05