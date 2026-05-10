Денис Седашов

Барселона — чемпион Испании сезона 2025/26. В центральном матче 35-го тура Ла Лиги подопечные Ханса-Дитера Флика на Камп Ноу одолели мадридский Реал. Эта победа сделала сине-гранатовых недосягаемыми для соперников за три тура до окончания сезона.

Хозяева решили судьбу золотых медалей еще в дебюте встречи. На 9-й минуте Маркус Рэшфорд ударом со штрафного не оставил шансов Тибо Куртуа. Вскоре Барса удвоила преимущество — Дани Ольмо отдал пас на Феррана Торреса, который хладнокровно реализовал свой момент.

Украинец Андрей Лунин провел этот матч на скамейке запасных мадридцев.

Ла Лига. 35-й тур

Барселона – Реал Мадрид – 2:0

Голы: Рэшфорд, 9, Торрес, 18

После этой победы Барселона оформила свой 29-й титул чемпиона Испании в истории.

Левандовский может с следующего сезона защищать цвета Ювентуса.