Денис Седашов

Вингер Барселоны Рафинья официально извинился за своё поведение после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. По завершении встречи бразилец к болельщикам Атлетико демонстрировал жесты, намекая, что мадридский клуб вылетит на стадии полуфинала.

Своё заявление игрок оставил в комментариях под видео инцидента на канале DAZN.

Прошу прощения за мой поступок, он не соответствует моим ценностям и моему характеру. Это произошло в напряженный момент, когда я отвечал фанату, который вчера вечером проявил ко мне неуважение. Рафинья

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов Атлетико встретится с победителем пары Спортинг — Арсенал.

