Владимир Кириченко

Барселона охладела к трансферу вингера Маркуса Рэшфорда, который в настоящее время находится в аренде у каталонцев, и принадлежит Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает The Irish Times.

Испанский клуб недоволен выступлениями игрока сборной Англии в решающий отрезок сезона и не видит его в составе в следующем году. Футболисту уже сообщили об окончательном решении.

28-летний англичанин не выступал за Манчестер Юнайтед с декабря 2024 года, проведя последние 16 месяцев в арендах в Астон Вилле и Барселоне, которая имеет опцию выкупа Рэшфорда за 30 млн евро.

В этом сезоне Маркус провел 43 матча, в которых забил 12 голов и сделал 10 ассистов.

Напомним, Барселона из-за отмененного гола и удаления не отыгралась с Атлетико и выбыла из Лиги чемпионов.