Бавария готовится начать переговоры о новом контракте с Гнабри.
Обе стороны настроены на продолжение сотрудничества
35 минут назад
Серж Гнабри/фото: Бавария
Бавария и полузащитник Серж Гнабри намерены в ближайшее время перейти к предметным переговорам о продлении контракта.
Как сообщает Sky Sport Germany, клуб и игрок настроены сохранить сотрудничество и с оптимизмом смотрят на возможность договориться о новом соглашении.
В текущем сезоне Гнабри провел 15 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и четыре результативные передачи.
Действующий контракт 29-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года, однако обе стороны хотят согласовать обновленные условия заранее.
Ранее сообщалось, что Бавария также стремится продлить договор с Упамекано.
Поделиться