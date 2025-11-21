Бавария и полузащитник Серж Гнабри намерены в ближайшее время перейти к предметным переговорам о продлении контракта.

Как сообщает Sky Sport Germany, клуб и игрок настроены сохранить сотрудничество и с оптимизмом смотрят на возможность договориться о новом соглашении.

В текущем сезоне Гнабри провел 15 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и четыре результативные передачи.

Действующий контракт 29-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года, однако обе стороны хотят согласовать обновленные условия заранее.

Ранее сообщалось, что Бавария также стремится продлить договор с Упамекано.