Барселона официально представила четвертый комплект формы на сезон 2025/26. Концепция дизайна сочетает исторические моменты клуба, художественные мотивы и отсылки к знаковому класико, в котором каталонцы 19 ноября 2005 года победили Реал со счетом 3:0 на Сантьяго Бернабеу.

В клубе напомнили, что тот матч стал одним из самых ярких в современной истории Барсы и определил начало новой золотой эпохи команды:

Того вечера, двадцать лет назад, мужская команда победила своего извечного соперника, продемонстрировав миру настоящий футбольный мастер-класс. Это классико стало одним из лучших в новейшей истории и вдохновило команду на кардинальное изменение цикла перед тем, что впоследствии станет золотой эрой в истории блауграны.

Вертикальные полосы на футболке выглядят нестандартно, как будто хаотично расположены. По задумке дизайнеров, это не случайная деталь — именно траектории полета мяча после трех забитых голов в том матче стали основой стилистики. Первый гол забил Самуэль Это'О, а два следующих — Роналдиньо.

На внутренней стороне воротника нанесены три круга с обозначением минут забитых мячей: 14-й, 58-й и 77-й. Снаружи дизайн дополняет каталонский флаг. Шорты выполнены в темно-бордовом цвете с синими полосами сбоку.

В сообщении клуба подчеркивается философия, заложенная в новый комплект:

В основе дизайна лежит идея, что футбол рождает моменты, которые невозможно описать словами. Это голы, которые не только празднуются, но и остаются в памяти. Созданные спортсменами, они словно рисуют свои шедевры на полотне футбольного поля. Класико было больше, чем просто матчем — это было провозглашением того, что футбол является искусством.

Новый комплект станет частью официальной игровой линейки Барселоны в сезоне 2025/26.

Также, Барселона объявила матч, в котором вернется на родной стадион Камп Ноу.