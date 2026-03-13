Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал победу команды в первом матче 1/8 финала Лиги конференций против Леха (3:1) и рассказал, что полузащитник команды Марлон Гомес получил травму в этой игре.

«Мы правильно сыграли в нужные моменты. У нас были хорошие решения против их прессинга. Мы хорошо двигались и уверенно контролировали мяч. В начале игры мы действовали немного статично и были далеки от продуктивности. Потом мы лучше отреагировали и начали активнее двигаться по полю. Мы владели мячом и не спешили. Чаще проникали во вторую и третью зоны к концу первого тайма – и забили гол. Во втором тайме у нас возникли определенные трудности.

Вчера я говорил: даже лучшая команда в мире не может провести весь матч хорошо в такой атмосфере. Именно поэтому было сложно. А в конце игры мы пропустили из-за травмы Марлона [Гомеса]. Гол пришел из его зоны, и, возможно, это была признак нехватки опыта с его стороны. Ведь если бы он остановил игру, мы могли бы избежать этого пропущенного мяча. Но мы извлечем уроки из этой ситуации.

Мы хорошо боролись и хорошо играли. Но должен сказать, что эта команда отличается от Шахтера последних двадцати лет. У нас больше молодых игроков и совершенно другая стратегия развития в условиях войны. Если мы хотим достигнуть ментального прогресса, нам нужно забыть о сегодняшней победе и сосредоточиться на второй игре так, будто общий счёт 0:0. Мы не можем отказываться от нашего стиля и культуры игры.

Я хочу поздравить свою команду. Но мы не должны забывать, что следующий матч будет против чемпионов с очень сильным тренером. Если мы не проявим должного уважения во второй игре, у нас возникнут проблемы».