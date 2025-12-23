В зимнее трансферное окно Барселона планирует усилить центр обороны, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб уже активно ищет нового защитника. Маловероятно, что это будет громкое имя, скорее всего, «синие» остановятся на недорогом варианте или оформят аренду игрока.

После 18 туров Барселона уверенно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 46 очками, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.

Следующий матч команды против Эспаньола состоится 3 января. Ранее сообщалось, что Левандовски отпраздновал юбилей в матче с Вильярреалом.