Центральный защитник Барселоны Рональд Араухо приближается к возвращению на поле к концу календарного года. Ранее уругваец не принимал участие в матчах из-за психологических проблем и эмоционального истощения.

Вопрос его камбэка стал особенно важным после тяжелой травмы Андреаса Кристенсена, который получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Араухо вывели из состава на неопределенный срок после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Челси, закончившегося поражением 0:3. Тогда защитник получил красную карточку еще в первом тайме.

После той встречи футболист проинформировал руководство клуба о признаках эмоционального выгорания и необходимости паузы для восстановления. Барселона пошла навстречу игроку и дала ему время для возвращения в оптимальное состояние.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует оформить трансфер защитника в зимнее трансферное окно.