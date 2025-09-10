Милевский: «Если ты против Азербайджана ничего не показываешь, что будешь делать против Реала и Барселоны?»
Бывший нападающий сборной Украины поделился жесткой критикой игроков «сине-желтых»

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский после ничьей в матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (1:1) раскритиковал нынешних футболистов «сине-желтых».
Я не в сборной и не знаю, как они готовятся. В Инстаграме у них все окей, миллионы фоток. Такое ощущение, что жизнь удалась. Сейчас ребята соберут чемоданы и улетят: кто в Англию, кто в Португалию, кто в Италию. Ванат в Испанию улетит. Вот скажи, как он с Азербайджаном сыграл?
Если ты против Азербайджана ничего не показываешь, то что ты будешь делать в Ла Лиге против Реала и Барселоны? Ребята улетят за границу в свои клубы и у них все хорошо. Они же не видят обстановку, в которой мы живем. Ради этого игроки должны выходить за сборную и стараться порадовать болельщиков, которые смотрят на них в Украине.
Забарный обошел меня по количеству матчей в сборной? Я за Илью только рад и желаю ему успехов в ПСЖ. Я очень хорошо к нему отношусь. Он единственное светлое пятно в нашей сборной. Если бы не Забарный, то против Франции было бы не 0:2, а 0:4, – сказал Милевский в интервью BLIK.ua.
Напомним, в другом матче группы D сборная Франции одержала волевую победу над Исландией (2:1). Таким образом, «Ле бле» уже на пять очков оторвались от «сине-желтых» в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира-2026. Подопечные Реброва на два балла отстают от исландцев в споре за путевку в плей-офф и на шесть голов по разнице мячей.
Интересно, что после непрохождения группы на Евро-2024 сборная Украины провела десять официальных матчей. В них «сине-желтые» одержали лишь три победы: 1:0 над Грузией, 2:1 над Албанией и 3:1 над Бельгией. Также было четыре поражения и три ничьих.
После игры с Азербайджаном Ребров жаловался на газон и пожелал болельщикам терпения.
