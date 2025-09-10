Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский после ничьей в матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (1:1) раскритиковал нынешних футболистов «сине-желтых».

Я не в сборной и не знаю, как они готовятся. В Инстаграме у них все окей, миллионы фоток. Такое ощущение, что жизнь удалась. Сейчас ребята соберут чемоданы и улетят: кто в Англию, кто в Португалию, кто в Италию. Ванат в Испанию улетит. Вот скажи, как он с Азербайджаном сыграл?

Если ты против Азербайджана ничего не показываешь, то что ты будешь делать в Ла Лиге против Реала и Барселоны? Ребята улетят за границу в свои клубы и у них все хорошо. Они же не видят обстановку, в которой мы живем. Ради этого игроки должны выходить за сборную и стараться порадовать болельщиков, которые смотрят на них в Украине.

Забарный обошел меня по количеству матчей в сборной? Я за Илью только рад и желаю ему успехов в ПСЖ. Я очень хорошо к нему отношусь. Он единственное светлое пятно в нашей сборной. Если бы не Забарный, то против Франции было бы не 0:2, а 0:4, – сказал Милевский в интервью BLIK.ua.