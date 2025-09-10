Павел Василенко

Испанская федерация футбола официально уведомила УЕФА, что матч 17-го тура Ла Лиги между Вильярреалом и Барселоной состоится… в США. Поединок запланирован на 21 декабря в Майами, и это станет историческим шагом для испанского чемпионата.

Таким решением руководство Ла Лиги стремится реализовать давнюю идею – вывести матчи за пределы страны, чтобы повысить глобальную популярность турнира.

Первая реакция президента УЕФА Александера Чеферина была крайне негативной. Однако он признал: никаких юридических оснований для запрета этого шага нет. Еще два года назад ФИФА дала разрешение проводить матчи национальных чемпионатов в других странах.

Чеферин предупредил: если испанцам позволят такое нововведение, то и другие лиги могут пойти этим путем. Уже известно, что итальянская Серия А рассматривает возможность организации матчей за границей.

Президент УЕФА признался, что понимает разочарование болельщиков, но не может остановить этот проект.

Окончательное обсуждение вопроса состоится на заседании Исполнительного комитета УЕФА в четверг, 11 сентября. В то же время главной темой повестки дня станет определение места проведения финалов клубных турниров УЕФА в 2027 году.