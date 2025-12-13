Барселона уверенно победила Осасуну
Каталонцы дожали соперника во втором тайме
7 минут назад
Рафинья/фото: Барселона
В 16-м туре чемпионата Испании Барселона на Олимпийском стадионе обыграла Осасуну со счетом 2:0.
Первый гол на 70-й минуте забил Рафинья Диас, а окончательный результат встречи он закрепил дублем на 86-й минуте.
После этого успеха каталонцы одержали седьмую победу подряд в Ла Лиге и продолжают лидировать в турнирной таблице с 43 очками, опережая Реал на семь пунктов.
Ла Лига. 16-й тур, 13 декабря.
Барселона – Осасуна – 2:0
Гол: Рафинья, 70, 86.