Педро Гонсалес Лопес, известный как Педри, отпраздновал свой 150-й матч за Барселону в рамках Ла Лиги, превзойдя рекорд Лионеля Месси.

Месси достиг этой отметки в возрасте 23 лет и 121 дня, тогда как Педри сделал это более чем на 100 дней раньше.

Бывший футболист Лас-Пальмаса дебютировал за Барселону в сезоне 2020/21 и быстро стал одним из ключевых игроков команды. На его счету стабильная игровая практика: 37 матчей в сезоне 2020/21, 12 в 2021/22, 26 в 2022/23, 24 в 2023/24, 37 в 2024/25 и 14 в текущем сезоне.

