Наставник Барселоны Ганс-Дитер Флик поделился впечатлениями от победного матча Ла Лиги против Осасуны, который завершился со счетом 2:0 в пользу его команды.

«Самое главное — три очка. Мы контролировали игру и были надежны в обороне. Возможно, у нас было не так много моментов, но мы забили два гола. У нас было пространство во время первого гола, и мы им воспользовались.

Педри невероятен, лучший, он на самом высоком уровне. Он замечательный футболист. Рафинья очень важен для команды. Важно, что он забил два гола, чтобы сделать еще один шаг вперед. Он является ключевым игроком. Нам было трудно найти свободное пространство, но когда мы его получали, мы им пользовались с помощью Педри, Рафиньи...

Я не думаю о других командах. Мы хотим победить Вильярреал в следующем матче. Они играют очень хорошо. Мы должны поехать и попытаться выиграть. Всегда приятно завершать матчи, не пропустив ни одного гола. Мы владели мячом почти 80% времени. Могу лишь поздравить защиту и всю команду.

Мы выиграли все матчи после возвращения на Камп Ноу, и это важно. Мы все очень рады вернуться на этот фантастический стадион. Я очень рад быть здесь, и болельщики тоже рады быть с нами.

Ситуация с Хаби Алонсо? Я не хочу говорить о наших соперниках. Это не мой вопрос. Если наша победа будет оказывать давление на наших соперников, это их проблема. Мы должны поддерживать свой уровень. Мы восстановились, играем хорошо, все наши игроки вернулись и почти все они в 100% форме. Остальное меня не касается», — приводит слова Флика AS.