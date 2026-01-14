Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд может окончательно перейти в Барселону после завершения арендного соглашения. По информации инсайдера Николо Скиры, каталонский клуб намерен активировать опцию выкупа футболиста за 30 миллионов евро, которая была предусмотрена в договоре аренды.

Сообщается, что Барселона уже работает над новым контрактом для англичанина, который будет рассчитан до 2030 года. Руководство клуба довольно выступлениями форварда и считает его важной частью долгосрочного проекта.

Рэшфорд присоединился к сине-гранатовым во время летнего трансферного окна. В текущем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач. После 19 туров чемпионата Испании Барселона возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 49 очков.

Также напомним, что 11 января Барселона обыграла мадридский Реал в финале Суперкубка Испании.