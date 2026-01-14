Стало известно, какие футболисты продали наибольшее количество игровых футболок в 2025 году. Исследование Euromericas Sport Marketing, опубликованное изданием AS, показало: лидером рейтинга стал вингер Барселоны Ламин Ямал.

18-летний воспитанник каталонского клуба реализовал 1 315 000 футболок за год и обошел даже легенд мирового футбола. Второе место занял Лионель Месси с показателем 1 278 000 проданных футболок, а третьим стал Роберт Левандовски, преодолевший отметку в 1,1 миллиона. В пятерку также вошли Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

Криштиану Роналду завершил 2025 год на седьмой позиции с результатом 925 000 проданных футболок, что подтверждает его стабильную глобальную популярность даже в 40 лет и после перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

Также, Ямаль превзошел достижение Месси ещё в начале карьеры.