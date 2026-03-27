Барселона потеряла Рафинью на длительный срок из-за травмы в сборной
Восстановление футболиста займет около пяти недель
около 2 часов назад
Барселона выступила с официальным заявлением о состоянии здоровья вингера Рафиньи.
Бразилец получил травму во время пребывания в лагере национальной сборной в товарищеском матче против Франции.
Форвард уже вернулся в расположение каталонского клуба для прохождения курса реабилитации. По предварительным прогнозам медиков, вингер будет вне игры более месяца.
Рафиинья получил травму подколенного сухожилия правого бедра, что подтвердили медицинские обследования, проведенные Бразильской футбольной конфедерацией (CBF) после дискомфорта, который он испытывал во время матча Бразилия — Франция. Рафиинья вернулся в Барселону для начала необходимого лечения. Предполагаемый срок восстановления составляет пять недель.
