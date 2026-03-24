Денис Седашов

Нападающий Барселоны Роберт Левандовский прокомментировал переговоры с каталонским клубом о продлении контракта. 37-летний форвард отметил, что на данный момент окончательного решения о его будущем в команде нет. Слова приводит The Touchline.

В вопросе моего контракта ничего не изменилось. Я уделю время тому, чтобы хорошо подумать о своем будущем и возможных вариантах. Роберт Левандовский

Польский нападающий выступает за сине-гранатовых с 2022 года. В текущем сезоне Левандовский принял участие в 37 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 16 забитых мячей и три результативные передачи.

