Вингер Барселоны стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Награду получил Рафинья
около 1 часа назад
Вингер Барселоны Рафинья признан лучшим игроком недели по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.
В победном поединке против Ньюкасла (7:2) 29-летний бразилец отметился дублем и двумя результативными передачами. Эффективные действия футболиста помогли каталонцам выйти в четвертьфинал турнира.
Первые матчи 1/4 финала запланированы на 7 и 8 апреля, ответные игры состоятся 14 и 15 апреля.
Определились все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов-2025/26.
