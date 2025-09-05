Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов сезона 2025/2026. Первое место в списке занял ПСЖ, действующий победитель турнира. На второй позиции расположилась Барселона, которая дошла до полуфинала в прошлом сезоне, а третье место занял Ливерпуль, который выбыл на стадии 1/8 финала.

Четвертое место в рейтинге занимает Реал Мадрид, пятое — Челси, шестое — Бавария, седьмое — Арсенал, восьмое — Манчестер Сити, девятое — Наполи, десятое — Интер.

Напомним, в конце августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Единственным клубом от Украины в турнире было киевское Динамо, но в квалификации турнира подопечные Шовковского уступили кипрскому Пафосу.