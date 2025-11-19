Букмекерские компании опубликовали свежий прогноз по борьбе за чемпионский титул на предстоящем мировом первенстве, которое пройдет с 11 июня по 19 июля следующего года в США, Канаде и Мексике.

Высшие шансы на успех, по оценкам аналитиков, имеет действующий чемпион Европы — сборная Испании. На победу команды выставлен коэффициент 5.50, что делает испанцев фаворитом гонки.

Вторыми в списке идут англичане с показателем 7.00, а тройку лидеров дополняет сборная Франции, которой букмекеры отвели коэффициент 7.50. Далее в списке претендентов расположились две южноамериканские сборные — Бразилия (8.50) и Аргентина (9.00).

Сборная Украины, которая поборется за путевку на мундиаль в стыковых матчах, занимает 32 строчку рейтинга с коэффициентом 600.00.

В расширенном рейтинге претендентов на победу ЧМ-2026 расстановку сил букмекеры видят так:

1. Испания – 5.50

2. Англия – 7.00

3. Франция – 7.50

4. Бразилия – 8.50

5. Аргентина – 9.00

6-7. Португалия – 13.00

6-7. Германия – 13.00

8. Нидерланды – 22.00

9. Норвегия – 30.00

10–11. Италия – 35.00

10–11. Уругвай – 35.00

12. Колумбия – 45.00

13. Бельгия – 50.00

14. США – 55.00

15–16. Мексика – 70.00

15–16. Хорватия – 70.00

17. Марокко – 80.00 ...

... 32. Украина - 600.00