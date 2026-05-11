Денис Седашов

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик останется в каталонском клубе на более длительный срок. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, немецкий специалист уже согласовал условия нового контракта.

По информации источника, новое соглашение рассчитано до лета 2028 года. Также контракт предусматривает опцию продления еще на один сезон — до июня 2029-го.

🚨🫱🏻‍🫲🏼 Hansi Flick and Barcelona agree on new contract — all approved after verbal agreement in place weeks ago.



New contract valid until June 2028 plus option until 2029, negotiated with his agent Zahavi in Barcelona. 💙❤️



Signatures will follow next, as @mundodeportivo called. pic.twitter.com/uZVxnw1kVR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2026

Действующий контракт Флика действовал до лета 2027 года. Ожидается, что официальное объявление о продлении сотрудничества состоится в ближайшее время.

