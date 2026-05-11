Флік останется в Барселоне по крайней мере до 2028 года
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо
около 2 часов назад
Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик останется в каталонском клубе на более длительный срок. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, немецкий специалист уже согласовал условия нового контракта.
По информации источника, новое соглашение рассчитано до лета 2028 года. Также контракт предусматривает опцию продления еще на один сезон — до июня 2029-го.
Действующий контракт Флика действовал до лета 2027 года. Ожидается, что официальное объявление о продлении сотрудничества состоится в ближайшее время.
