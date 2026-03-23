Барселона — первая команда-участница основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27
Это произошло благодаря победе над Райо Вальекано в Ла Лиге
около 3 часов назад
Барселона стала первой командой, которая квалифицировалась в основной этап Лиги чемпионов сезона-2026/27.
В матче 29-го тура Ла Лиги каталонцы одержали победу над Райо Вальекано (1:0) благодаря голу Рональда Араухо.
Благодаря этому триумфу Барселона набрала 73 очка и сохранила отрыв от второго в турнирной таблице Реала в четыре балла.
«Сине-гранатовые» обеспечили себе место в топ-4 чемпионата Испании, имея преимущество над пятым Бетисом в 29 очков.
Таким образом Барселона стала первой командой-участницей основного этапа Лиги чемпионов следующего сезона,
Всего в сезоне-2026/27 Лиги чемпионов сыграют 36 команд. Прямые путевки на турнир получат 26 клубов.
Напомним, Реал с дублем Винисиуса и Луниным в составе обыграл Атлетико в мадридском дерби.
