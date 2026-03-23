Владимир Кириченко

Барселона стала первой командой, которая квалифицировалась в основной этап Лиги чемпионов сезона-2026/27.

В матче 29-го тура Ла Лиги каталонцы одержали победу над Райо Вальекано (1:0) благодаря голу Рональда Араухо.

Благодаря этому триумфу Барселона набрала 73 очка и сохранила отрыв от второго в турнирной таблице Реала в четыре балла.

«Сине-гранатовые» обеспечили себе место в топ-4 чемпионата Испании, имея преимущество над пятым Бетисом в 29 очков.

Таким образом Барселона стала первой командой-участницей основного этапа Лиги чемпионов следующего сезона,

Всего в сезоне-2026/27 Лиги чемпионов сыграют 36 команд. Прямые путевки на турнир получат 26 клубов.

