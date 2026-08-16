Барселона устроила перестрелку в Швейцарии, забив пять голов Базелю
Дубль у составе победителей оформил Бисиву
Испанская Барселона одержала победу над швейцарским Базелем в контрольном матче.
В первом тайме команды обменялись голами — за Барселону отличился Карим Адееми, а Базель ответил точным ударом Жана Дукуре.
Во втором тайме испанский клуб полностью владел инициативой. Сначала Хамза Абделькарим вывел Барселону вперед, а затем Ламин Ямаль реализовал пенальти. На это хозяева ответили забитым 11-метровым от Казима Олаигбе.
Финальную точку в матче поставил 18-летний новичок Барселоны Джесси Бисиву, который оформил дубль.
Контрольный матч
Базель – Барселона – 2:5
Голы: Дукуре, 43, Олаигбе, 84, пен. – Адееми, 34, Абделькарим, 49, Ямаль, 81, пен., Бисиву, 89, 90+1
Шесть голов и незабитый пенальти. Милан в сумасшедшем матче победил Манчестер Юнайтед.