Денис Седашов

Сборная Украины продемонстрировала фантастический старт на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. По итогам первых соревнований украинцы лидируют в общем зачете, имея в активе шесть наград.

Основным источником медалей для «сине-желтых» стал биатлонный спринт. Первое золото игр принес Тарас Радь (класс сидя). В женском спринте (класс стоя) чемпионкой стала Александра Кононова, а Людмила Ляшенко завоевала бронзу.

Наиболее впечатляющим стало выступление украинцев среди спортсменов с нарушением зрения, где наши атлеты заняли весь пьедестал:

Золото: Александр Казик;

Серебро: Ярослав Решетинский;

Бронза: Анатолий Ковалевский.

Паралимпиада-2026 продлится до 15 марта.

