Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2026: шесть наград в первый день
У сине-жёлтых три золота
около 3 часов назад
Сборная Украины продемонстрировала фантастический старт на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. По итогам первых соревнований украинцы лидируют в общем зачете, имея в активе шесть наград.
Основным источником медалей для «сине-желтых» стал биатлонный спринт. Первое золото игр принес Тарас Радь (класс сидя). В женском спринте (класс стоя) чемпионкой стала Александра Кононова, а Людмила Ляшенко завоевала бронзу.
Наиболее впечатляющим стало выступление украинцев среди спортсменов с нарушением зрения, где наши атлеты заняли весь пьедестал:
Золото: Александр Казик;
Серебро: Ярослав Решетинский;
Бронза: Анатолий Ковалевский.
Паралимпиада-2026 продлится до 15 марта.
