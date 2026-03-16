Денис Седашов

Президент Барселоны Жоан Лапорта снова поднял тему возможного возвращения легендарного аргентинца Лионеля Месси в ряды «сине-гранатовых». В интервью телеканалу TV3 Лапорта отметил, что клуб всегда рад видеть Месси в любой роли.

Лео будет связан с Барселоной так, как он захочет. Двери Барсы для него открыты, если он захочет продолжать укреплять и приумножать величие такой институции, как Барселона. Жоан Лапорта

Напомним, что Лионель Месси был вынужденно оставить родной клуб в 2021 году из-за финансовых ограничений Ла Лиги, что стало концом целой эпохи в истории «блау-гранас».

Названы самые дорогие аргентинские футболисты: Месси вне топ-10.