Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович в эфире УПЛ ТВ поделился впечатлениями от победы над Оболонью со счётом 3:1 и подвёл итоги первой части сезона.

В первую очередь хочу поздравить свою команду с победой и успешным завершением первой части сезона. Хочется говорить больше о футболе.

– Первый тайм был непростым, вы пропустили гол. После перерыва команда значительно добавила. Что произошло в раздевалке?

– Начали мы хорошо, первые 20 минут создавали большое давление на Оболонь. Потом допустили несколько ошибок, и это привело к пропущенному мячу. В перерыве поговорили с ребятами, добавили агрессии. Во втором тайме мы заслуженно победили, создали достаточно моментов и забили три очень важных гола.

– Чурко быстро сориентировался в эпизоде. Как оцениваете его удар? Это первый гол в сезоне.

– Да, мы говорили с ним, чтобы он чаще бил по воротам. Он пробил очень хорошо, забил замечательный гол.

– После этого взятия ворот вы перекрестились. В тот момент поверили, что победа реальна?

– Я и в перерыве верил. Я всегда верю в свою команду, верил и при счёте 0:1, что мы можем победить. И ребята это доказали – они вышли и боролись до конца.

– В первом тайме был спорный момент с участием Итодо, когда он столкнулся с голкипером Оболони. Какое ваше мнение?

– Не знаю. Я не судья. Эксперты скажут, что там было. Жёлтой не дали. Тяжело что-то комментировать.

– Но впоследствии Итодо забил. Это заслуженная награда?

– Конечно. Он форвард, это его работа. Он должен забивать ещё больше.

– У команды были нестабильные результаты последние полтора месяца. Что произошло в этот период?

– Это был непростой отрезок: травмы, сначала Гаджиев, потом Моура, позже добавился Калитвинцев и другие. Когда такие футболисты выпадают, трудно сохранять баланс. У нас были сложные матчи, проиграли только ЛНЗ и Зори. Но были и хорошие игры – с Полесьем, Динамо, Карпатами. Такие периоды бывают. Главное – сегодня мы победили и движемся дальше с хорошим настроением.

Свой следующий матч Металлист 1925 проведет более чем через два месяца. 21 февраля подопечные Бартуловича сыграют с Кривбассом.