Батагов: «Хотел бы играть за сборную Украины»
Защитник Трабзонспора хочет дебютировать за команду Сергея Реброва
около 1 часа назад
Центральный защитник Трабзонспора Арсений Батагов отметил, что мечтает получить шанс выйти на поле в футболке сборной Украины и провести свой первый матч за национальную команду.
Ранее Сергей Ребров включил Батагова в список игроков на поединки против Франции и Исландии, однако из-за травмы защитник был вынужден пропустить заключительные встречи отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.
«Моя травма перед дебютом в сборной? Такое бывает. К сожалению, подобные моменты случаются. Меня порадовало, что я быстро вернулся — я пропустил только один матч. Хотел бы играть за сборную. Надеюсь, что продолжу выступать в будущем. Это был неудачный момент, но верю, что снова смогу регулярно играть», – сказал Батагов для 61saat.com.
В нынешнем сезоне Батагов провел за Трабзонспор 12 матчей и отметился двумя результативными передачами.
Ранее Батагов отреагировал на слухи о возможном уходе из Трабзонспора.