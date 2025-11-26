Центральный защитник Трабзонспора Арсений Батагов отметил, что мечтает получить шанс выйти на поле в футболке сборной Украины и провести свой первый матч за национальную команду.

Ранее Сергей Ребров включил Батагова в список игроков на поединки против Франции и Исландии, однако из-за травмы защитник был вынужден пропустить заключительные встречи отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.

«Моя травма перед дебютом в сборной? Такое бывает. К сожалению, подобные моменты случаются. Меня порадовало, что я быстро вернулся — я пропустил только один матч. Хотел бы играть за сборную. Надеюсь, что продолжу выступать в будущем. Это был неудачный момент, но верю, что снова смогу регулярно играть», – сказал Батагов для 61saat.com.

В нынешнем сезоне Батагов провел за Трабзонспор 12 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Батагов отреагировал на слухи о возможном уходе из Трабзонспора.