Батагов отреагировал на слухи о возможном уходе из Трабзонспора
Украинский защитник сказал все, что думает об этом
около 2 часов назад
Арсений Батагов/фото: Трабзонспор
Вокруг украинского полузащитника Трабзонспора Арсения Батагова все чаще появляются слухи о возможном переходе в один из клубов сильнейших европейских лиг.
Сам футболист, общаясь с журналистами, не стал ни подтверждать, ни опровергать эти разговоры.
«Сообщения СМИ и некоторые слухи, распространяемые в Instagram, мне неизвестны», — сказал Батагов для турецкого издания 61saat.com.
В этом сезоне Батагов провел за Трабзонспор 12 матчей, отметившись двумя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года, а оценка Transfermarkt составляет семь миллионов евро.
