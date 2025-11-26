Вокруг украинского полузащитника Трабзонспора Арсения Батагова все чаще появляются слухи о возможном переходе в один из клубов сильнейших европейских лиг.

Сам футболист, общаясь с журналистами, не стал ни подтверждать, ни опровергать эти разговоры.

«Сообщения СМИ и некоторые слухи, распространяемые в Instagram, мне неизвестны», — сказал Батагов для турецкого издания 61saat.com.

В этом сезоне Батагов провел за Трабзонспор 12 матчей, отметившись двумя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года, а оценка Transfermarkt составляет семь миллионов евро.

Ранее Трабзонспор с двумя ассистами Батагова обыграл Башакшехир.