В 13 туре Суперлиги Трабзонспор вырвал победу у Башакшехира в сверхнапряженном поединке, который завершился со счетом 4:3. Матч подарил сразу несколько развязок: раннее удаление, пенальти после вмешательства VAR, обмен голами в конце и решающий удар на последней минуте компенсированного времени.

Первый тайм поединка завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. На голы Зельке и Шомуродова подопечные Фатиха Текке ответили результативным ударом Фелипе Аугусто. Уже на 10-й минуте матча прямую красную карточку за грубый фол получил Эбоселе из Башакшехира.

Основные драматические события развернулись в конце второй половины. После просмотра момента на 74-й минуте арбитр Халил Умут Мелер назначил пенальти за игру рукой Оливье Кемена в штрафной площади хозяев. На 76-й минуте Поль Онучу точно пробил с отметки — счет стал 2:2. Уже через минуту Трабзонспор вышел вперед: после подачи Зубкова и скидки Батагова Эрнест Мучи пробил в касание из-за пределов штрафной — 2:3.

На 90+1 минуте хозяева сравняли счет: после подачи с углового Леонардо Дуарте сбросил мяч, а Бертюг Йылдырым переправил его в ворота — 3:3.

Однако последнее слово осталось за Трабзонспором. На 90+11 минуте Батагов отдал точную передачу на Мучи, который элегантным мощным ударом в верхний угол оформил дубль и победу гостей — 3:4.

Трабзонспор благодаря этой победе укрепил свое положение на третьей строчке в турецкой Суперлиге. Башакшехир идет тринадцатым.

Украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков сыграли весь матч за Трабзонспор, тогда как Данило Сикан 90 минут просидел на скамейке запасных.

Чемпионат Турции. 13 тур

Башакшехир - Трабзонспор -3:4 (Зельке 22 пен, Шомуродов 45, Йылдырым 90+1 - Фелипе Аугусто 37, Онучу 76 пен, Мучи 77, 90+11)



Башакшехир: Шенгезер, Булут, Дуарте, Уссейну Ба, Эбоселе, Кемен (Йылдырым 81), Гюнеш (Шахинер 81), Тюрюч (Опоку 13), Арит (Оздемир 62), Шомуродов, Зельке (Да Кошта 81)

Трабзонспор: Онана, Пина, Йокушлу, Батагов, Эскигеллач, Оулаи, Фолкарелли (Мучи 63), Виса (Олайгбе 11), Фелипе Аугусто (Туфан 86), Зубков, Онучу

Красная карточка: Эбоселе (10, Башакшехир)