Батагов высказался о своем будущем: «Сосредоточен исключительно на Трабзонспоре»
Украинский футболист не планирует менять клуб
около 3 часов назад
Центральный защитник Трабзонспора Арсений Батагов заявил, что пока не рассматривает вариант смены клуба или лиги.
Украинский футболист также отметил, что доволен выступлением команды в текущем сезоне и надеется провести чемпионат без травм.
«Я сосредоточен исключительно на Трабзонспоре. У меня нет планов переходить в другую лигу или команду. Я счастлив быть здесь.
На данный момент мы занимаем хорошую позицию в лиге. Надеюсь, что так будет до конца сезона. Мы двигаемся вперед от матча к матчу. Мы выложимся на все сто.
Я очень рад, что сейчас не имею травм, так как много работаю, чтобы избежать повреждений. Не иметь возможности играть в команде, когда ты травмирован, это очень неприятно», – признался Батагов для Günebakış Haber.
В текущем сезоне Батагов провел десять матчей, но пока не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что защитник Динамо интересен турецкому клубу.