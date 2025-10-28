Центральный защитник Трабзонспора Арсений Батагов заявил, что пока не рассматривает вариант смены клуба или лиги.

Украинский футболист также отметил, что доволен выступлением команды в текущем сезоне и надеется провести чемпионат без травм.

«Я сосредоточен исключительно на Трабзонспоре. У меня нет планов переходить в другую лигу или команду. Я счастлив быть здесь.

На данный момент мы занимаем хорошую позицию в лиге. Надеюсь, что так будет до конца сезона. Мы двигаемся вперед от матча к матчу. Мы выложимся на все сто.

Я очень рад, что сейчас не имею травм, так как много работаю, чтобы избежать повреждений. Не иметь возможности играть в команде, когда ты травмирован, это очень неприятно», – признался Батагов для Günebakış Haber.