Батагов заинтересовал ряд европейских клубов
Трабзонспор готов продать украинца, как минимум за 20 миллионов евро
около 11 часов назад
Украинский защитник Трабзонспора Арсений Батагов продолжает привлекать внимание ведущих европейских клубов.
По информации турецкого издания Zanka Spor, к 23-летнему центрбеку проявляет интерес Наполи, который внимательно следит за его выступлениями и может начать переговоры уже в зимнее трансферное окно. Руководство Трабзонспора оценивает футболиста в 20 миллионов евро, а контракт с клубом рассчитан еще на несколько лет.
Кроме неаполитанцев, наблюдение за Батаговым ведут Ноттингем Форест, Лацио, Болонья, Бенфика и Кристал Пэлас. В этом сезоне 23-летний Арсений провел 17 матчей за Трабзонспор, отметившись двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Бенфика сделала официальное предложение Трабзонспору по украинцу.