Украинский защитник Трабзонспора Арсений Батагов продолжает привлекать внимание ведущих европейских клубов.

По информации турецкого издания Zanka Spor, к 23-летнему центрбеку проявляет интерес Наполи, который внимательно следит за его выступлениями и может начать переговоры уже в зимнее трансферное окно. Руководство Трабзонспора оценивает футболиста в 20 миллионов евро, а контракт с клубом рассчитан еще на несколько лет.

Кроме неаполитанцев, наблюдение за Батаговым ведут Ноттингем Форест, Лацио, Болонья, Бенфика и Кристал Пэлас. В этом сезоне 23-летний Арсений провел 17 матчей за Трабзонспор, отметившись двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Бенфика сделала официальное предложение Трабзонспору по украинцу.