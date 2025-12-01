Сикан покинет Трабзонспор и станет игроком бельгийского клуба
Украинский нападающий может стать частью обмена
около 8 часов назад
Форвард турецкого Трабзонспора Данило Сикан покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает турецкий портал Gunebakis.
Главный тренер бордово-синих Фатих Текке остался недоволен выступлениями 24-летнего футболиста, который разочаровал наставника низкой формой и отсутствием прогресса на поле.
По данным источника, Трабзонспор рассматривает возможность обмена Сикана на эквадорского вингера Нильсона Ангуло из бельгийского Андерлехта. Ведутся переговоры о формате сделки - рассматриваются варианты как аренды, так и полноценного трансфера. В этом сезоне 24-летний Сикан провел 10 матчей (130 минут), забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее Трабзонспор с двумя ассистами Батагова обыграл Башакшехир.