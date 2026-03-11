Бавария без Кейна на выезде уничтожила Аталанту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Результативными действиями в этой игре отметились все игроки нападения мюнхенцев
около 2 часов назад
10 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26 между итальянской Аталантой и немецкой Баварией.
Игра прошла на стадионе Нью Баланс Арена в Бергамо и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей.
Результативными действиями в этой встрече отметились все игроки нападения Баварии: Николас Джексон и Серж Гнабри оформили гол + пас, у Луиса Диаса ассист, Майкл Олисе дважды забил и ассистировал партнеру, Джамал Мусиала отличился голом после выхода на замену.
Английский форвард Гарри Кейн провел всю игру на скамейке запасных.
Лига чемпионов. 1/8 финала, первый матч
Голы: Пашалич, 90+3 – Станишич, 12, Олисе, 22, 64, Гнабри, 25, Джексон, 52, Мусиала, 67
Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, Атлетико разгромил Тоттенхэм в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Поделиться