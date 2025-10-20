Центральный защитник сборной Англии станет свободным агентом летом
Гехи покинет Кристал Пэлас
13 минут назад
Марк Гехи/фото: Кристал Пэлас
Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер подтвердил, что ключевой центральный защитник команды и сборной Англии Марк Гехи летом 2026 станет свободным агентом.
«Марк отказался подписать новый контракт и уйдет после сезона. Клуб предложил ему продолжить сотрудничество, но Марк сказал нет. Он хочет начать новый этап в карьере. Что ж, мы уже ничего не можем сделать», – сказал Гласнер.
В этом сезоне 25-летний футболист провел семь матчей, отметившись забитым мячом и одной результативной передачей. Главным претендентом на подписание Гехи считается Ливерпуль.
Ранее сообщалось, что Гехи разгневан из-за сорванного трансфера в Ливерпуль.
