Денис Седашов

Бавария одержала выездную победу над Эльферсбергом в матче 3-го тура Бундеслиги.

Мюнхенцы открыли счет на 26-й минуте —Гарри Кейн отдал результативную передачу на Леннарта Карла, который пробил в правый угол ворот. В конце первого тайма арбитр после просмотра VAR отменил гол игрока хозяевКоула Кемпбелла из-за офсайда.

Во втором тайме Эльферсберг сравнял счет благодаря точному удару Мориса Краттенмахера в девятку. Победу Баварии на 72-й минуте принес Гарри Кейн, который точно пробил с передачи Александара Павловича.

Бундеслига. 3-й тур

Эльферсберг — Бавария 1:2

Голы: Краттенмахер, 62 — Карл, 26, Кейн, 72

Следующий матч в чемпионате Германии Бавария проведет 18 сентября против Униона, а 20-го Эльферсберг на выезде сыграет с Шальке.

После старта с трех поражений. Команда Конопли Боруссия М объявила об отставке главного тренера.