После старта с трёх поражений. Команда Конопли Боруссия М объявила об отставке главного тренера
Немецкий клуб также уволил и помощника тренера Тобиаса Трульсена
Фото: Боруссия М
Клуб украинского защитника Юхима Конопли, Боруссия Менхенгладбах, объявил об отставке главного тренера Ойгена Полански и его помощника Тобиаса Трулсена. Об этом сообщила пресс-служба немецкой команды.
Полански возглавлял команду с сентября 2025 года. Прошлый сезон Бундеслиги Боруссия М закончила на 12-м месте.
Причиной отставки стали три поражения на старте нового сезона с разницей мячей 3:12.
Украинский защитник Юхим Конопля, который присоединился к немецкой команде в мае, сейчас продолжает восстановление после июльской травмы колена.