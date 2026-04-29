Луис Энрике – о победе ПСЖ над Баварией: «Это лучший матч, в котором я когда-либо участвовал»
Наставник парижан оценил напряжение матча Лиги чемпионов
около 2 часов назад
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике заявил, что первый полуфинальный матч Лиги чемпионов UEFA сезона-2025/26 с Баварией, который завершился результативной победой парижан со счетом 5:4, является лучшим для испанского наставника за всю его тренерскую карьеру.
Цитирует Энрике ESPN.
«Это был очень напряженный матч. Безусловно, это лучший матч, в котором я когда-либо участвовал в роли тренера. Я сильно устал, хотя не пробежал ни километра, поэтому даже не знаю, как себя чувствуют игроки».
Напомним, ответный матч между командами состоится через неделю, 6 мая. Встреча пройдет в Мюнхене.
