Владимир Кириченко

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике заявил, что первый полуфинальный матч Лиги чемпионов UEFA сезона-2025/26 с Баварией, который завершился результативной победой парижан со счетом 5:4, является лучшим для испанского наставника за всю его тренерскую карьеру.

Цитирует Энрике ESPN.

«Это был очень напряженный матч. Безусловно, это лучший матч, в котором я когда-либо участвовал в роли тренера. Я сильно устал, хотя не пробежал ни километра, поэтому даже не знаю, как себя чувствуют игроки».

Напомним, ответный матч между командами состоится через неделю, 6 мая. Встреча пройдет в Мюнхене.

