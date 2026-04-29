ПСЖ впервые за 5 лет победил Баварию в Лиге чемпионов
Парижане прервали неудачную для себя серию
9 минут назад
ПСЖ – Бавария / Фото - Yahoo
ПСЖ дома со счетом 5:4 победил Баварию в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-25/26.
Дубль на счету Усмана Дембеле и Хвичи Кварацхелии, также забитым мячом отметился Жоау Невеш.
У действующего чемпиона Германии авторами голов стали: Кейн, Олисе, Упамекано и Диас.
Парижане смогли обыграть мюнхенцев в рамках Лиги чемпионов впервые с апреля 2021 года, когда был зафиксирован результат 3:2 в их пользу.
С того момента Бавария 5 раз подряд побеждала ПСЖ в этом турнире.
