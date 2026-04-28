ПСЖ или Бавария? Эммануэль Макрон сделал смелый прогноз на первый полуфинал Лиги чемпионов
Президент Франции уверен в победе парижской команды
около 3 часов назад
Президент Франции Эммануэль Макрон поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ примет мюнхенскую Баварию. Несмотря на свои личные болельщицкие предпочтения, лидер страны поддержит парижский клуб. Слова приводит L’Équipe.
Макрон выразил уверенность в победе подопечных Луиса Энрике и даже спрогнозировал точный счет встречи, которая состоится вечером на Парк де Пренс.
Я болельщик Марселя, но сегодня играет ПСЖ. Так что я болею за ПСЖ! Прогноз? Думаю, ПСЖ выиграет 3:1.
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на MEGOGO.
Напомним, что ранее Энрике сказал о матче с Баварией: «Это будет встреча лучших команд Европы».
