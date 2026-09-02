Бывший главный тренер Динамо Йожеф Сабо прокомментировал ситуацию с голкипером киевлян Вячеславом Суркисом и оценил вратарскую линию клуба. Слова приводит 24 Канал.

Это очень серьёзный удар для молодого вратаря. Рядом с парнем должен быть человек, который его поддержит. Он получил большую психологическую травму, из-за которой может не спать. Нужно ждать не один год, чтобы он вышел на должный уровень.

Я не понимаю, как Динамо осталось без вратарей. Раньше надо было думать. Почему Реал не отпускает нашего Лунина и продолжает платить ему зарплату? Потому что даже на скамейке запасных в хорошем клубе должен быть надёжный голкипер.