Владимир Кириченко

Милан начал переговоры с полузащитником Баварии Леоном Горецкой о возможном переходе летом на правах свободного агента. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, наставник Милана Массимилиано Аллегри рассматривает Горецку как приоритетное усиление центра поля.

«Россонери» предлагают футболисту контракт до 2029 года с зарплатой около 5 миллионов евро в год, а также бонус за подписание.

Leon #Goretzka is Max #Allegri’s main target as new midfielder. #ACMilan have opened talks to try to sign the midfielder as a free agent. Offered a contract until 2029 (5M/year) + a bonus at signing. There are also several clubs interest in Goretzka, who will leave Bayern in June — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 16, 2026

В то же время интерес к хавбеку проявляют и другие клубы, в частности ранее сообщалось об интересе Интера и Ювентуса.

Игрок покинет Баварию летом как свободный агент.

Портал Transfermarkt оценивает Леона в 15 млн евро.

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 40 матчах.

Ранее сообщалось, что главная звезда Милана может летом покинуть клуб за 80 млн евро.