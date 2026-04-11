Владимир Кириченко

Реал сыграл вничью с Жироной в матче 31-го тура испанской Ла Лиги – 1:1.

Команда Альваро Арбелоа не выигрывает в трех матчах подряд.

4 апреля мадридцы проиграли Мальорке (1:2) в чемпионате Испании, 7 апреля уступили Баварии (1:2) в Лиге чемпионов.

15 апреля Реал сыграет второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Баварии.

Реал занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, в активе команды 70 баллов за 31 тур. У Барселоны 76 очков и 1 игра в запасе.

Напомним, Лунин стал лучшим игроком Реала в проигранном матче четвертьфинала ЛЧ с Баварией.