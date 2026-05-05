Владимир Кириченко

Мюнхенская Бавария проявляет интерес к подписанию 16-летнего Торнике Кварацхелии, брата вингера ПСЖ Хвичи Кварацхелии, который выступает за тбилисское Динамо. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, Кварацхелия-младший находится в Мюнхене и должен встретиться с руководством клуба. В настоящее время он играет за резервный состав Динамо, а в субботу, 2 мая, был впервые включен в состав основной команды на матч чемпионата.

Торнике также представляет молодежную сборную Грузии до 17 лет и считается перспективным игроком. Как и его брат, он выступает на левом фланге.

В подростковом возрасте Хвича тоже находился в поле зрения Баварии и даже прошел пробную тренировку в апреле 2018 года. Тогда он осмотрел инфраструктуру клуба и был приглашен на матч на Альянц Арене. Сотрудники академии Баварии отметили способности и отношение Хвичи, однако трансфер не состоялся из-за недостаточной настойчивости клуба.

В среду, 6 мая, Кварацхелия в составе ПСЖ встретится с Баварией в полуфинальном матче-ответе Лиги чемпионов. Первая игра в Париже завершилась победой ПСЖ со счетом 5:4.

