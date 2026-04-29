Компані отреагировал на поражение Баварии от ПСЖ в Лиге чемпионов
Главный тренер мюнхенцев похвалил свою команду
около 2 часов назад
Главный тренер мюнхенской Баварии Венсан Компани высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов UEFA сезона 2025/26 с ПСЖ (4:5).
Компані цитирует официальный сайт UEFA.
«Энергия была в наличии. Мы держались, но при этом сами нагнетали опасность. Одно дело, если смотреть только на пропущенные мячи: обычно вылетаешь после пяти голов на выезде в полуфинале Лиги чемпионов. Но если обратить взгляд на созданные нами моменты, могли забить еще больше. И это должно вселять в нас уверенность. В тех случаях, когда в игре ничего не выходит, трудно утверждать, что можно переломить ход событий. Однако если играть так остро, как это делали мы, то, на мой взгляд, дело лишь в том, чтобы собраться с силами и постараться использовать созданные моменты».
Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдет на стадионе Арена Мюнхен.
