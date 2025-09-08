Павел Василенко

Байер Леверкузен искал нового тренера во время перерыва на матчи сборных. Похоже, что немецкий клуб нашел преемника Эрика тен Хага. Подробности сообщают Bild и Sky Sport Deutschland.

Руководство ""Байера" было вынуждено искать подходящего тренера после сезона 2024/25, поскольку Хаби Алонсо решил перейти в мадридский Реал.

Испанца сменил Эрик тен Хаг. Однако это оказалось полным непониманием. Голландца, который имел споры со всеми, уволили всего после трех матчей.

В это время Байер снова начал поиски нового тренера. В СМИ упоминались разные имена, в том числе Анге Постекоглу, который покинул Тоттенхэм летом.

Однако, похоже, что выбор немцев совсем другой. Bild и Sky Sport Deutschland сообщают о том, кто возглавит Байер.

Выбор пал на Каспера Юльманна. Он, конечно, наиболее известен своей работой со сборной Дании, но также имеет опыт в Бундеслиге — он несколько месяцев руководил Майнцем в сезоне 2014/15.

Немецкие СМИ сообщают, что переговоры с тренером уже в продвинутой стадии. Если обе стороны достигнут согласия, Юльманн со дня на день начнет работать в Байере.