Сергей Стаднюк

Завершились матчи группы J в шестом туре квалификации на чемпионат мира-2026.

Сборная Северной Македонии на родном поле разгромила Лихтенштейн. Хозяевам помогли не только собственные усилия, но и автогол Бюхеля уже на 15-й минуте. А после перерыва началось настоящее доминирование македонцев. Барди удвоил счет, а уже через четыре минуты Чурлинов сделал преимущество разгромным. В конце игры Чамили и Станковски довершили разгром. Интересно, что за команду дебютировал полузащитник Решат Рамадани, принадлежащий киевскому Динамо.

Сборная Бельгии на своём поле не оставила шансов Казахстану, также разгромив соперника. Первый тайм закончился двумя голами в конце. Де Брюйне открыл счёт, а Доку удвоил преимущество через две минуты. Во второй половине бельгийцы лишь наращивали темп: отметился Николас, а бывшие партнёры по Манчестер Сити оформили по дублю. Окончательный результат установил Менье.

Северная Македония набрала 11 очков и продолжила возглавлять группу J. Бельгия (10) обошла Уэльс по дополнительным показателям, имея матч в запасе.

Чемпионат мира-2026. Квалификация, группа J, второй тур

Северная Македония – Лихтенштейн 5:0

Голы: Бюхель, 15 (автогол), Барди, 52, Чурлинов, 56, Чамили, 82, Станковски, 90

Северная Македония: Димитриевски, Илиевски, Стойчевски, Зайков, Алиоски, Чурлинов (Чамили, 58), Алими (Рамадани, 71), Барди, Эльмас (Станковски, 83), Миовски (Ристовски, 71), Трайковски (Растодер, 58).

Лихтенштейн: Бюхель, Малин, Трабер (Бек, 38), Хофер (Оберводицер, 46), С. Вольфингер (Маер, 61), Люхингер (А. Гаслер, 61), Н. Гаслер, Зеле, Геппель, Нотаро, Саглам (Нетцер, 75).

Предупреждения: Илиевски, 21, Рамадани, 88 – Оберводицер, 56

Бельгия – Казахстан 6:0

Голы: Де Брюйне, 42, 84, Доку, 44, 60, Николас, 51, Менье, 87

Бельгия: Куртуа, Дебаст, Теат, Кастань, Де Кейпер (Ванакен, 71), Тилеманс, Николас (Менье, 71), Де Брюйне (Ванхутте, 86), Троссард (Фофана, 63), Доку (Салемакерс, 63), де Кетеларе

Казахстан: Сейсен, Касым, Жаксибаев, Алипов, Оразов (Касабулат, 58), Астанов, Мужиков (Халматов, 73), Вороговский, Кенжебек (Сатпаев, 46), Самородов (Караман, 81), Омиртаев (Чесноков, 46).

Предупреждения: Касым, 20, Мужиков, 67