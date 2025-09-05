Украинский вратарь Реала Андрей Лунин имел шанс сменить клуб перед закрытием трансферного окна.

По данным Realmadridconfidencial.com, в последние часы трансферного окна Жирона сделала официальное предложение о его переходе. Однако сам Лунин сразу дал понять, что не намерен покидать Мадрид.

В Реале поражены преданностью украинца и рады иметь в составе такого надежного вратаря.

За мадридский клуб Лунин провел 62 встречи во всех соревнованиях, в которых пропустил 70 мячей и оформил 22 сухих матча. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года, а рыночная стоимость, по информации Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.